Bakan Karaismailoğlu: Arama-kurtarma çalışmaları yeterli sayıda iş makinesiyle devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twittre hesabından, "Adıyaman'da üniversite bölgesinde bulunan iş makinelerine yönelik birtakım dezenformasyonlar yapılmaktadır. Tüm şehirlerimizde arama-kurtarma çalışmaları yeterli sayıda iş makinesiyle hızla devam etmektedir. Söz konusu makineler enkaz kaldırma aşamasında devreye girecektir" açıklamasında bulundu.
Adıyaman'da üniversite bölgesinde bulunan iş makinelerine yönelik birtakım dezenformasyonlar yapılmaktadır.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) February 12, 2023
Tüm şehirlerimizde arama-kurtarma çalışmaları yeterli sayıda iş makinesiyle hızla devam etmektedir.
Söz konusu makineler enkaz kaldırma aşamasında devreye girecektir.