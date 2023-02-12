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Giriş Tarihi: 12.2.2023 22:31

Bakan Karaismailoğlu: Arama-kurtarma çalışmaları yeterli sayıda iş makinesiyle devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’da üniversite bölgesinde bulunan iş makinelerine yönelik birtakım dezenformasyonlar yapıldığını belirterek, "Tüm şehirlerimizde arama-kurtarma çalışmaları yeterli sayıda iş makinesiyle hızla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Arama-kurtarma çalışmaları yeterli sayıda iş makinesiyle devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twittre hesabından, "Adıyaman'da üniversite bölgesinde bulunan iş makinelerine yönelik birtakım dezenformasyonlar yapılmaktadır. Tüm şehirlerimizde arama-kurtarma çalışmaları yeterli sayıda iş makinesiyle hızla devam etmektedir. Söz konusu makineler enkaz kaldırma aşamasında devreye girecektir" açıklamasında bulundu.

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Bakan Karaismailoğlu: Arama-kurtarma çalışmaları yeterli sayıda iş makinesiyle devam ediyor
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