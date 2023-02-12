‘Böyle bir felaket görmedim’

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremden kurtulan, fakat ikinci depremde ısınmak için girdiği deponun enkazında kalan 60 yaşındaki Duran Keleş, oğlu ve akrabaları tarafından kurtarıldı. Birinci depremden sonra ailesinin boş alana gittiğini aktaran Duran Keleş, "Ben rahatsızdım, kar ve yağmur yağıyordu çıkmadım. İkinci sarsıntı daha büyük oldu. Depo olan yere soba kurmuştum. Kapı da açılmadı. Ben çıkmaya çalıştım, ama çıkamadım. Soba devrilmişti. Molozlar üzerime geldi. O sırada bayılmıştım. Kaç saat kaldığımı net hatırlamıyorum. Oğlum ve çevredekiler geldi. Beni hastaneye götürdüler. Yaşım 60 böyle ağır bir afet görmedik. Allah devletimize ve milletimize böyle bir afet daha vermesin" dedi.