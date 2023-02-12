Ceza oranlarında artırıma gidilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, afet halinde işlenebilecek bazı suçlara ilişkin bir açıklamada bulundu. Türk Ceza Kanunu'nda hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi mal varlığına karşı işlenen suçların, deprem gibi doğal afet zamanında işlenmesinin, suçun nitelikli halleri kapsamına girdiği belirtildi. Açıklamada bu dönemde verilecek cezalarda da artırıma gidileceği vurgulandı.TCK'da hırsızlık suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, doğal afet halinde verilecek cezanın 5 yıldan 10 yıla kadar artırılabileceği hatırlatıldı. Dolandırıcılık suçlarında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar para cezası olan cazanın alt sınırının 3 yıldan başladığı aktarıldı.Normal koşullarda 6 yıldan 10 yıla kadar olan "Yağmacılık" suçuna ilişkin hapis cezası, afet döneminde 10 yıldan 15 yıla kadar artırılabilirken, cezası 3 aydan 2 yıla kadar olan "yalan haber yayma" suçunun afet döneminde işlenmesi halinde ise ceza 1/3 oranında artırılacağı hatırlatıldı. Stokçulukla ilgili olarak da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verileceği belirtildi.