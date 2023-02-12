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Giriş Tarihi: 12.2.2023 14:35

Deprem bölgesine 366 savcı ve başsavcıvekili görevlendirildi

Adalet Bakanı ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) Başkanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla HSK’nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 366’ya ulaştı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Deprem bölgesine 366 savcı ve başsavcıvekili görevlendirildi

Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle ilave görevlendirilen savcı sayısı 366'ya çıktı. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK başka illerde görev yapan savcılardan Adıyaman'a 48, Doğanşehir'e 2, Elbistan'a 25, Göksun'a 1, Hassa'ya 6, Hatay'a 123, İskenderun'a 24, İslahiye'ye 7, Kahramanmaraş'a 100, Kırıkhan'a 12, Malatya'ya 2, Nurdağı'na 5, Pazarcık'a 3, Türkoğlu'na 2, Samandağ'a 6 görevlendirme yapıldı.

37 BAŞSAVCI VE BAŞSAVCI VEKİLİ

Elmadağ, Afyon, Yozgat, Boğazlıyan, Nevşehir, Ünye, Mudanya, Bitlis, Alaşehir, Erzincan, Uzunköprü, Keşan, Niğde, Çerkezköy, Polatlı, Lüleburgaz başsavcıları ile İstanbul'dan 8, Ankara'dan 2, İzmir'den 4, Antalya'dan 2, Tekirdağ'dan 2 başsavcı vekili, Aydın, Çanakkale ve Karşıyaka'dan birer başsavcı vekili görevlendirildi.

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Deprem bölgesine 366 savcı ve başsavcıvekili görevlendirildi
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