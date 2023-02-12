Deprem bölgesine 366 savcı ve başsavcıvekili görevlendirildi

Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle ilave görevlendirilen savcı sayısı 366'ya çıktı. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK başka illerde görev yapan savcılardan Adıyaman'a 48, Doğanşehir'e 2, Elbistan'a 25, Göksun'a 1, Hassa'ya 6, Hatay'a 123, İskenderun'a 24, İslahiye'ye 7, Kahramanmaraş'a 100, Kırıkhan'a 12, Malatya'ya 2, Nurdağı'na 5, Pazarcık'a 3, Türkoğlu'na 2, Samandağ'a 6 görevlendirme yapıldı.
37 BAŞSAVCI VE BAŞSAVCI VEKİLİ
Elmadağ, Afyon, Yozgat, Boğazlıyan, Nevşehir, Ünye, Mudanya, Bitlis, Alaşehir, Erzincan, Uzunköprü, Keşan, Niğde, Çerkezköy, Polatlı, Lüleburgaz başsavcıları ile İstanbul'dan 8, Ankara'dan 2, İzmir'den 4, Antalya'dan 2, Tekirdağ'dan 2 başsavcı vekili, Aydın, Çanakkale ve Karşıyaka'dan birer başsavcı vekili görevlendirildi.SABAH TV Hatay'da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı