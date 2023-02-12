Devletimize güveniyoruz

Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden en fazla etkilenen Hatay enkaza döndü. Canlar verildi, evler harabeye döndü, dükkânlar yıkıldı. Hatay'da yaşanan deprem sonrası evini kaybeden ve çadırda yaşamaya başlayan ailenin misafiri olduk.Saat 06.00'yı gösteriyor. Mezopotamya ovası burası adeta. Göz alabildiğine dümdüz coğrafyada bir çadır gözümüze çarpıyor. Isınmak için ateş yakmışlar. Çadırın kapısında bir kadın "Oğlum hoş geldiniz, bizi uyku tutmadı" diyor. 3 metrekarelik çadırda 8 kişi yaşıyor. Başlıyoruz sohbete. Ben soruyorum onlar anlatıyor. "Eşimiz dostumuz öldü, her şeyimiz yok oldu" diyorlar.Evsiz kalmanın zorluğundan bahsediyorlar. Tam o anda 6 aylık bir bebek ağlamaya başlıyor. Annesi, Sıraç bebeğe kendi imkânlarıyla yaptığı mamadan verince yüzünde kocaman bir tebessüm oluşuyor. Bir gün boyunca dert ortağı olduk onlarla. Konuştuk, dertleştik ve çaylarını içtik. Hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir deprem yaşadıklarını anlatan aile, duygularını SABAH ile paylaştı.: Evim, kendim, çocuğum, şehrim. Neye yanayım şaşırdım. Hatay benim her şeyimdi. Hiçbir hatıram kalmadı. Çok şükür hayattayız. Bizler kardeşiz, kimse desteğini esirgemesin. Benim çok büyük bir ülkem var. Herkese yetecek ekmek var. Allah'ın izniyle yeniden ayaklanacağız.Ben kendimi idare ederim ancak el kadar yavruma üzülüyorum. Sıraç'ım daha çok küçük. Çadırımız soğuk oluyor. Devletimiz kısa sürede bize kolaylık sağlarsa çok mutlu olacağız.Sabah erken saatlerde çadırdan çıkıyorum gece yarısına kadar gönüllü olarak çalışıyorum. Biz düştük evet ama bizden daha zor durumda olanlar var.Herkes bir şeyler veriyor abi. Yardım geliyor. Kimseden haber alamıyoruz. Okulum ne olacak bilmiyorum.Hiç evim olmamıştı, kiradaydım. Canımızı zor kurtardık, nasıl çıktık hatırlamıyorum. Herkes öldü. Kalp hastasıyım. Beni biraz zorluyor ama yapacak bir şey yok"Oğlum, ihtiyacımdan fazla hiçbir şey istemiyorum. Depremden önce CİMER'e yardım için yazmıştım. Sonra kendimi sokakta buldum. Bugünüme şükrediyorum. Cumhurbaşkanımız duyarlıdır, bizi duyar, göz kulak olur. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de bizi unutmaz. İnanıyorum. Geçecek bugünler.Astım hastasıyım. O gece çok korkunçtu. Yaralanarak çıktık. Depremden 2 gün sonra nişanım vardı. Hayallerim yarım kaldı.