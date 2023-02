Devletinize, hükümetinize güvenin biz sözümüzün eriyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerini ziyaretine dün Diyarbakır ve Şanlıurfa'da devam etti. Diyarbakır Kayapınar ilçesi Selahaddin Eyyübi Kent Meydanı'nda kurulan çadırkentte incelemelerde bulunan Erdoğan, depremzedelerle görüştü. İki ilde yetkililerden bilgi alan Erdoğan yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi:Devletimizin tüm imkânlarını seferber etmiş durumdayız. Milletimizden devletine ve hükümetine güvenmelerini istiyorum. Biz bu coğrafyada bin yıllık tarihinde nice badireyi atlatmış bir milletiz. Biz işgal girişiminden darbe ve teröre kadar nice saldırının üstesinden gelmiş bir devletiz. Biz 'Bir daha ayağa kalkamaz' diyenleri defalarca hüsrana uğratmış bir ülkeyiz. Biz bugüne kadar milletine verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş, sözünün eri bir hükümetiz. İnşallah bu zor günleri de geride bırakacağız. Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız.Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Çalışmaları hızla bitirerek ölü veya diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından hızla enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yüz binlerce konutu altyapısı ve üstyapısı ile yeniden inşa edecek, daha doğrusu depremde yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Birkaç haftaya kadar somut adımları atmaya başlayacağız. Daha evvel yaşanan depremlerde, sel felaketlerinde, yangınlarda tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak, inşallah buralardaki yaraları da kısa sürede halledeceğiz. Bir yıl içerisinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Deprem ve sel felaketlerinde nasıl bu işleri başardıysak inşallah 10 ilde bunu başaracağız.K.Maraş merkezli depremler ülkemizin hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcıdır. Yine 1939 Erzincan depreminden çok daha geniş bir alanda, çok daha yıkıcı bir afet olarak hesaplanmakta. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan 1943 Çankırı, 1953 Çanakkale, 1944 Gerede, 1966 Varto, 1967 Mudurnu, 1970 Gediz, 1976 Muradiye depremlerini de bu depremin yıkıcılığı ile mukayese etmek mümkün değildir. Art arda meydana gelen bu iki depremin artçıları dahi ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir. Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem neredeyse 1000 kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen asıl 500 kilometrelik bir alanda yıkıma yol açmıştır. Depremin yıkıma yol açtığı şehirlerimiz 13.5 milyon insanımıza ev sahipliği yapıyor. Sarsıntının hissedildiği şehirlerle beraber bu rakam 20 milyona yaklaşıyor.Fay hatlarına yakın bölgelerde yerleşim yerlerimizin kiminde neredeyse taş üstünde taş kalmadı desek yeridir. Arazilerde oluşan devasa yarıklar karayollarını ve demiryollarını ince bir tel gibi büküp bırakan kaymalar, depremin şiddetinin de işaretleridir. İkinci deprem gündüz yaşanması sebebiyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Ama ilk depremdeki hasarlı binaları tümden yıkarak hasarın ciddi şekilde artmasına yol açmıştır. Yıkılan binaların yanı sıra sayılarını yüz binlerle ifade edebileceğimiz bina da hasarlar sebebiyle oturulamaz hale gelmiştir.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Depremzede vatandaşlarımızın acılarına ortak olduk. İnanıyorum ki yaraları tek yürek olarak saracağız" dedi.Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler. Üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız. Osmaniye'deydim, 2 bin 200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Osmaniye'deki bütün depremzedelerimizi o yurtta ağırladılar. Yeme içme her şey orada ve ben oradaki vatandaşlarımızın mutluluğuna şahit oldum.Millet olarak tarih boyunca aşılmaz denilen nice engeli nasıl aştıysak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. Özellikle sosyal medya üzerinden yalan ve asılsız haberler yaymak suretiyle milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz. Vatandaşları aç, açıkta bırakmamak, çaresiz ve sahipsiz hissettirmemek adına gereken neyse hepsini yapıyoruz, yapacağız. Sıkıntıları hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz.Nakdi yardımla bulunmak isteyen vatandaşların bunu AFAD hesapları üzerinden gerçekleştirmeleri en isabetli yöntem. Böyle karar günlerinde bile milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek, daha insanlıktan nasibini almamış alçaklar çıkabiliyor. Olağanüstü Hal ilan ettik. Bu ne demek. Artık bu tür atılacak adımlarda, yağmalama, kaçırma bu tür işleri yapanlar devletin o güvenli elinin sırtlarında olduğunu bilmeleri lazım.Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir.Deprem bölgesinde görev yapan ekiplerimiz reklam, şöhret veya gündem olma peşinde koşmadan çalışıyor. O gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi iyi biliyoruz.Bazı odaklar, siyasi partiler, STK'lar ahlaksızca, edepsizce, birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır.