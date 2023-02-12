Enkaz altında helalleştik, kızımızı kaybettik

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 15 saat enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Fatma Cingöz (50) yaşadıklarını anlattı. Enkazdan yaralı olarak kurtulan ve Trabzon'da tedavi altına alınan Fatma Cingöz, "7 katlı binanın en üst katında oturuyorduk. Depremde binamız çöktü. Eşim, oğlum Ali ve 19 yaşındaki kızım Şerife ile enkaz altında kaldık. Eşim ile yan yana kaldığımız 15 saatlik enkazda, sürekli birbirimizle helalleştik. O sırada çöken çatı eşimin omzunda duruyordu. 15 saat o ağır çatıyı omuzunda taşıdı. Kurtulduğumuzda şükrettik. Eşim ve oğlumla birlikte enkazdan yaralı olarak kurtulduk fakat üniversiteye hazırlanan 19 yaşındaki kızım Şerife'yi kurtaramadık" dedi.