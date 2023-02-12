Gazi ve şehit yakınları Ankara Gazi Uyumevi’nde

Gazi Uyumevi Müdürü Albay Vahdettin Taşdelen, pazartesi gününden bu yana tamamı gazi ve şehit ailesi olmak üzere 33 aile ve 266 depremzedenin merkeze ulaştığı bilgisini paylaştı. Taşdelen, gelen her ailenin sağlık taramasından geçtiği söyledi. Taşdelen, Konukevi binasının 129 oda 189 yatak kapasitesi olduğunu ancak deprem nedeniyle kapasiteyi 340 yatağa çıkardıklarını dile getirdi.

SABAH'ın konuştuğu depremzede gazi ve şehit yakınları "Devletsiz millet olmaz, Allah devletimize zeval vermesin. Biz buradayız ama aklımız orada" diyor.

İKİ BEBEK UMUDA DOĞACAK

Hatay Kırıkhan'da enkazdan çıkan 9 aylık hamile Ayşe Atıcı doğumunu normal şartlarda 6 şubat pazartesi günü yani depremin yaşandığı sabah gerçekleştirecekti. Ancak yaşadığı yoğun stres nedeniyle doğumu gecikti. Atıcı ve doğacak bebeği Mustafa şimdi Ankara Şehir Hastanesi'nde uzman hekimlere emanet. Ayşe Atıcı'nın kayınbiraderi gazi Bestami Atıcı da baba olmaya hazırlanıyor. 2018'de Şırnak'ta gazi olan Atıcı, "Eşim ve yengem, ikisi de hamile. Devletimizden Allah razı olsun başımızı sokacak yerimiz var. İnşallah iki bebeğimiz de sağ salim doğacak. Çocuklarımız da psikolojik olarak felaketten çok etkilendi. Ama Uyumevi'ne ilk geldiğimiz gün ile şimdi arasında dağlar kadar fark var. 'Ailemizi zamanla her şey düzelir' diye teselli ediyoruz" ifadelerini kullandı. Uyumevi Müdürü Albay Taşdelen de bebekler için gerekli hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.

DEVLETİMİZ, ASKERİMİZ SAYESİNDE AYAKTA KALDIK

Hakkari Çukurca'da gazi olan Eyyup Gül depremde yakın akrabalarını kaybetti. Önceki akşam Kahramanmaraş Afşin'den Uyumevi'ne gelen aile, "Orada yardım var ama kalacak yer sorunu da var. Devletsiz millet olmaz. Allah zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Gazi Taki Tapancı'nın annesi Habibe Tapancı da "Burası bizim ikinci evimiz. Elbistan'dan geldik. Evlere girilmesi mümkün değil. Aklımızdan hiç çıkmıyor. Devletimiz, askerimiz sayesinde ayakta kaldık. İyi ki varsınız" dedi.

"ANNE EVE GİDELİM"

Kuzey Irak gazisi Mehmet Özdemir'in ve ailesi Gaziantep'ten Ankara'ya ulaştı. Gazinin eşi Zeynep Özdemir, şunları söyledi:

"Elektrik, doğalgaz, su yoktu. Evler hasarlı. Ben evimde düzene çok dikkat ederdim, şimdi hiçbir şey yapamıyoruz. Çocuklar 'Anne eve gidelim' dediğinde ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz, çok üzülüyoruz."

Gazinin yeğeni 21 günlük Emine Yağmur bebek de Uyumevi'ndeki en küçük misafir.

"BİZ BURADAYIZ, AKLIMIZ ORADA"

Hakkari Şemdinli'de gazi olan Ömer Sincan ve ailesi iki gün araçlarında kaldıktan sonra Hatay Kırıkhan'dan Ankara'ya geldi. Gazi Sincan, tekerlekli sandalyede ve sağlık durumu nedeniyle özel medikal ekipmanlara ihtiyaç duyuyor. Sincan, "17 Ağustos depreminde depremzedelerin psikolojisini anlamaya çalışıyorduk. Şimdi bunu yaşayan biz olduk. Sürekli haberlere bakıyoruz. Biz buradayız ama aklımız orada" diye konuştu.

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN

Gazi Okan Özay'ın annesi Ayşe Özay "Enkazların başındaydık, arabada yatıyorduk, ailemde çok kayıp var. Allah devletimize zeval vermesin, bize sahip çıktılar" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN KREŞ

Gazi Uyumevi MSB'ye tahsisli 750 dönüm arazi üzerine inşa edildi. Tesis, gaziler ve ailelerinin rehabilitasyon ve tedavilerine katkı sunmayı amaçlıyor. Konukevinde 129 oda, kütüphane, sergi, yemek, konferans salonu ve piknik alanları yer alıyor. Konukevindeki kreşte çocuklar, eğitmenler gözetiminde oyunlar oynuyor, çizgi film izliyor.