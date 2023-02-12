İnsana verilen değeri anladık

Asrın felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürerken ilk 5 günde 2 bin 504 yaralı vatandaş da İstanbul-Ankara başta olmak üzere çeşitli illere sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansları ve kargo uçaklar dahil tüm imkânlarla nakledilen yaralılardan 1472'si taburcu oldu. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne K.Maraş'tan getirilen Mesut Renkliöz (48), "Devletimiz imkânlarını seferber edip ambulans uçakla buraya ulaştırdı " derken Suriye uyruklu Taha Halife (54) "Türk devletinin ve doktorlarının sayesinde şu an hayattayım. İnsan olarak değer gördüm. Türk devletini Allah muvaffak eylesin" dedi.