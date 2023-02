Kahraman Veli Can

Kahramanmaraş merkeze bağlı Onikişubat Mahallesi Dumlupınar Mahallesi'nde iki katlı evde annesi ile yaşayan Veli Can Çetin, depreme evde yakalandı. Bir kısmı ağır hasar alarak çöken evden kapıyı kırarak çıkan Çetin önce annesini kurtardı daha sonra komşularının yardımına koştu. Depremde ağabeyi, yengesini ve yeğenini kaybeden Veli Can Çetin yaşadıklarını SABAH'a anlattı: Deprem anında eşyalar üzerime düşüyordu. Kapıyı kırdım ve annemi evden çıkardım. Sonra komşumuzu ve kızını kucağıma alıp dışarı çıkardım. Dışarı çıktığımda ortalık cehennem gibiydi. Her yer yıkılmış, yerle bir olmuştu. Depremde ağabeyimi, yengemi ve yeğenimi kaybettim. Depremzedeleri kurtarmak için mücadele ediyorum. İki kişiyi kurtarma çalışmalarına katıldım. Annemle çadırkentte kalıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun.