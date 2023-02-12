Kahramanmaraş Başsavcılığı açıkladı: Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

06/02/2023 tarihinde saat 04:17 ve 13:24 sıralarında Kahramanmaraş İlinin Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde sırasıyla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve artçı depremler sonrası başta Kahramanmaraş olmak üzere birçok ilde binalarda çökme ve hasar meydana gelmiş, birçok vatandaşımız vefat etmiş ve yaralanmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilimizde meydana gelen depremin yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili re'sen derhal soruşturma başlatılmıştır.

Öncelikle depremde vefat edenlerin ölü muayene, kimlik belirleme işlemlerine başlanmış olup, halen bu çalışmalar devam etmektedir.

Kimliği tespit edilemeyen müteveffalardan kan örneği alınarak DNA incelemesi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilmiştir.

Cenazelerini bulamadığını belirten kişilerin birinci derecede yakınlarından kan örneklerinin alınması, alınan örneklerin kimliklendirmeye esas olmak üzere karşılaştırılması için K.S.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği'nde 24 saat çalışma esaslı kan örneği alma merkezleri kurulmuştur.