Komandolar deprem bölgesine can oluyor

Asrın felaketinde bölgede görev yapan komandolar, hem güvenliği sağlıyor hem de can kurtarıyor. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, bölgede arama ve kurtarma görevlerini sevkini ve idaresini sağlıyor. JAK timleri ile koordineli çalışan komandolar 200'ün üzerinde depremzedenin kurtarılmasını da sağladı. Ekipler, bölgede 12 adet kadavra ve iz takip köpekleri ile de arama yapıyor. Komandoların yaptıkları bununla da sınırlı değil. Komandolar depremzedelerin çadır kurmasında, onların psikolojik olarak bu zorlu dönemi atlatmasında da onların yanında olarak yardımcı oluyor.