Savaş gemileri hastaneye dönüştürüldü

Muğla'dan salı gecesi hareket eden Milli Savunma Bakanlığı'na ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, ikinci basamak hastane hizmeti sunmak üzere Hatay/Payas MMK Metalurji Limanı'na yanaştı. Gemilerin her birinde onlarca gönüllü doktor ve hemşire sağlık personeli hem yaralı hem ayaktan gelecek depremzedeler için hizmet veriyor. Çarşamba sabah 05.00 sularında Payas limanına yanaşan gemilerden iş makineleri ve kamyonlar indirildi; boşalan alan hemen acil servise dönüştürüldü ve bölgeden ulaştırılan depremzede, yaralı ve hastalara hizmet vermeye başladı. Gemi hastanelerden Bayraktar gemisinde 280 hasta kabul edildi. Hastalardan 8'ine ortopedik cerrahi müdahale yapılırken 2 hasta başka hastanelere sevk edildi. 6 hastanın ise yatarak tedavisi halen sürüyor.