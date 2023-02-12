Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar’dan afetzedelere 1000 konut

BAYKAR'DAN AFETZEDELER 1000 KONUT!

Selçuk Bayraktar videolu paylaşımda sözlerine şöyle devam etti:

Bu süreçte acil olarak geçici yaşam alanı olması maksadıyla AFAD ile koordine olup 2 bin kardeşimize barınma imkanı vermek BAYKAR konteyner kenti hayata geçiriyoruz. Bunun yanında çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için BAYKAR olarak 1000 konut bağışlıyoruz.

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"

İnanıyorum ki tüm milletimiz bu ihtiyacı gidermek için elinden gelen ne varsa imkanı nispetinde desteğini esirgemeyecektir. Tüm milletimizi ve imkanı olan tüm kurumlarımızı afetzedelere adeta yaşam umudu olacak konut seferberliğine davet ediyorum. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız.

THY'DEN 1000 KONUT SÖZÜ

Diğer yandan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirmişti.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ilk gününden bugüne kadar Türk Hava Yolları (THY) tüm imkanlarını seferber ederek çalışmalarına devam ediyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat deprem bölgesi için bir müjdeli haber daha verdi. Bolat, deprem bölgesi için 1000 konut inşa edeceklerini duyurdu.

"BU TEKLİFİMİZİN AYNISINI YAPMAYA VAR MISINIZ?"

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesine şirket olarak bin konut inşa edeceklerini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun."

İnşa edilecek konutlar bir yıl içinde bitirilerek depremzedelere teslim edilecek.