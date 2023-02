Sosyal medyada Diyanet’e operasyona tepki: Tek dertleri yalanla algı

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da büyük yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da sahada çalışmalarına başladı, afetzede vatandaşlara camileri, Kur'an kurslarını ve Diyanet Akademi Merkezlerini anında açtı.

DİYANET TÜM İMKÂNLARI SEFERBER ETTİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak deprem bölgesinde camilerimiz, Kur'an kurslarımız, Diyanet Akademi Merkezlerimiz ve sahada vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA DİYANET'E OPERASYON!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın tüm imkânlarıyla afetzedelerin yanında olduğuna dair açıklaması olduğu halde, her iki kurum hakkında sosyal medyada yalan yanlış bilgiler paylaşılmaya başlandı. Her iki kurumun depremden zarar gören vatandaşların yanında yer almadığı iddia edildi. Her iki kurumun da deprem bölgesindeki 16 bin personeliyle afetzedelerin hizmetinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Gerçek dışı iddialardan biri ise Diyanet'e bağlı Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi'nin depremzedelere açılmadığı yönündeydi.

"TEK DERTLERİ YALANLA ALGI"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi'nin afetzede vatandaşlar için açılmadığına yönelik sosyal medya iddiaları hakkında resmi Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Orhan, merkezin depremzedelere açılmadığına yönelik iddiaları yalanlayıp "Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezimiz depremzedelere çoktan açıldı. 135 vatandaşımız şu anda misafir ediliyor. Yeni misafirlerimiz de gelmeye devam ediyor. Tek dertleri yalanla algı" ifadelerini kullandı.