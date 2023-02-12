Ümit Özdağ’dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı

ÖNCE SURİYELİ HIRSIZ DEDİĞİ KİŞİNİN SURİYELİ DE HIRSIZ DA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Özdağ ilk günlerde yaptığı paylaşımda TV ekranlarında arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bir görüntüyü paylaşırken ekrandaki kişinin Suriyeli olduğunu ve orada bulunan AFAD personelinin telefonunu çaldığını iddia etti. Özdağ'ın hedefindeki kişi kısa süre sonra ortaya çıktı ve Suriyeli de olmadığını hırsızlık da yapmadığını, Özdağ'a dava açacağını kazancını da depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.