Uzmanlar sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı uyardı: Algı oyununun parçası olmayın

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan asrın deprem felaketi sonrası, sosyal medyada baş gösteren bilgi kirliğine karşı iletişim bilimci akademisyenler vatandaşları, 'algının parçası olmamak' adına uyarıyor.

TÜRKİY MANİPÜLASYONA EN ÇOK MARUZ KALAN ÜLKE

SABAH'a konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Murat Dağıtmaç, "Sosyal medya günümüzün vazgeçilmez iletişim aracı haline geldiği ve toplumları yönlendirdiği aşikardır. Günlük haber alma ihtiyacımızın çoğunu yine bu mecralardan elde ediyoruz. Bu hızlı değişim, sosyal medya platformlarının yapay zeka desteğiyle çalışan algoritmalarıyla alakalıdır. Kullanıcıların ürettikleri içerikleri yine kendi belirlediği algoritmayla istediği kullanıcıya gösterir. Yani üretilen bir içerik, doğru veya yalan fark etmez, inanmaya hazır kitleye ulaşır ve hızlı bir şekilde yayılım gerçekleşir. Reuters Digital News Report'un yapmış olduğu araştırmaya göre "Türkiye sahte habere en çok maruz kalan ülkeler arasında birinci sırada." ifadelerini kullandı.

BİLGİYİ KAYNAĞINDAN ÖĞRENİN

Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası sosyal medyada çok fazla manipülatif içerik olduğunu kaydeden Dağıtmaç, "Bu paylaşım kirliliği ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu kirli paylaşımların ve algı oyununun bir parçası olmamak için bıçak kullanan doktor gibi bilinçli ve eğitimli olmak gerekir. Konuyu işin kaynağından öğrenmek gerekir. Gördüğünüz bir paylaşıma, hangi düşünceden olursanız olun, duygusal yaklaşıp ani tepki vermeyin. Yapacağınız bir retweet, bir yorum hatta bir like fitne ateşine atılacak bir odun olabilir. Sosyal medya alanında doktora tezi yazmış ve 13 yıldan beri bu alanda akademik çalışma yapan birisi olarak bu günlerde sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak kalmak için kendime 'sosyal medya diyeti' uyguluyorum." şeklinde konuştu.