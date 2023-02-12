Vicdansızlara göz açtırılmadı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 8 ilde 48 kişi tutuklandı.Bayrampaşa'da depremzedeler toplanan yardımlar çalındı. Çalınma anı güvenlik kameraları ile kayıt altına alınırken yardım çuvallarını üç defa çalanların aynı kişiler olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan ve yardım malzemelerine el koyan 42 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 11 bin dolar, 70 bin lira, 20 cep telefonu, 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya, 6 tabanca, 3 av tüfeği, ziynet eşyası ve farklı kişilere ait banka kartları ile bir çiftlikte tutulan 6 TIR gıda malzemesi ele geçirildi.Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kendilerini depremzede olarak tanıtıp, dağıtılan yardım malzemelerini topladıkları öne sürülen 2 şüpheli Sivas'ta tutuklandı.Osmaniye'de boşaltılan evlerden banka kartları, banka hesap cüzdanı, kadın kıyafeti, banyo havlusu, güneşlik perde ve pasaport çalan 2 kişi yakalandı.Hatay'daki depremde yıkılan evinin enkazında hayatını kaybeden E.S.'nin, kredi kartlarını çalıp, bin liralık alışveriş yapan Mustafa B. (22), Adana'da devriye görevi yürüten polis ekiplerince yakalandı. Üzerinde çalıntı 3 kredi kartı ele geçirilirken, suçunu itiraf eden Mustafa B. tutuklandı.Hatay'da deprem nedeniyle boşaltılan evlerden hırsızlık yapan 3 kişi gözaltına alındı.Gaziantep Şahinbey ilçesinde yaşayan Nedim A.'yı telefonla arayıp yardım bahanesiyle banka hesap bilgilerini ele geçirip hesabını boşaltan 6 şüpheli İstanbul'da yakalandı.Hatay'da kendisini Türkmen Derneği başkanı olarak tanıtan bir kişi, Hakkâri Yüksekova'dan depremzedeler için gelen yardım TIR'larını durdurarak kendi deposuna götürdüğü ortaya çıktı. 5 milyon liralık yardım malzemesini deposuna götürdüğü ileri sürülen zanlı suçüstü yakalandı.