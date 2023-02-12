Yeni hayata gülüş! Enkazdan sağ çıkmanın mutluluğu genç çiftin yüzüne yansıdı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin kayısı 12 bin 873'e, yaralıların sayısı ise 62 bin 937'ye yükseldi. Bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Enkazdan kurtarılanlar ise umut ışığı oldu. Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi numara 11'deki Emek Apartmanı da Türkiye'yi yasa boğan depremde yerle bir oldu.

Depreme evlerinde 6. kattaki dairelerinde 3 aylık bebekleri Tan ile birlikte yakalanan Elif Gözde ve Ogün Tütüncoğlu çifti enkaz altında 2 gün boyunca yaşam savaşı verdi. Tütüncüoğlu ailesinin yardımına AFAD ekipleri koştu.

Ekiplerin müdahalesiyle Elif Gözde-Ogün Tütüncüoğlu çifti 48 saat sonra sabaha karşı 04.00 sıralarında enkaz altında sağ olarak kurtarıldı. Ancak çiftin Tan ismini verdikleri bebeklerini ise kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

'ÇOK SUSADIK YARDIM EDİN' DEMİŞLERDİ

Enkaz altında seslerini dışarıdaki insanlara duyuran Ogün Tütüncüoğlu, "Elif ve Tan'ın üzerine dolap düştü. Hepimiz aynı odadayız ve hayattayız. Çok susadık. Ne olur yardım edin" diye dışarıdakilere seslenmişti. Genç çiftin kurtarıldıktan sonra çekilen fotoğraflarda hayatta kalmanın mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Tütüncüoğlu çiftinin sedye üzerindeki fotoğraflarda gülümsedikleri görüldü. Öte yandan kurtarma ekipleri tarafından çekilen videoda enkaz altındaki Ogün Tütüncüoğlu ile yapılan konuşma saniye saniye kaydedildi.

Ekipler enkaz altından 'Çok susadık' diyen Ogün Tütüncüoğlu'na, "Beni Ankara'dan Fulya hanım gönderdi. Buradayız. Sizi kurtaracağız. İyi misiniz? Size içecek ve yiyecek bir şeyler de hazırlayacağım. Su da hazırlayacağım. Allah büyük inşallah. Sizi kurtaracağız" dediği duyuluyor.