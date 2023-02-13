503 çocuğun kimliği belirlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, refakatsiz çocuklar konusunun son derece hassas olduğunu belirterek, "574 evladımız var. Bunlardan 76'sı ailelerine teslim edilmiş, aileleriyle buluşmuş durumda. Hastanede tedavileri devam eden 380 çocuğumuz var. Sevgi evlerine yerleştirdiğimiz çocuklarımızın sayısı 118'dir. 503'ünün kimlikleri belirlenmiş durumda, kalan 71'inin de belirlemeye çalışıyoruz. Ya konuşamayacak kadar bebek yaşta veya travma kaynaklı konuşamayacak durumda olan evlatlarımız" dedi. Oktay, GSM operatörlerinin depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacağını da söyledi.Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre, depremlerdeki can kaybımız 29 bin 605'e yükseldi. Bölgede görev yapan personel sayısı ise 233 bin 320'ye ulaştı. Ayrıca depremden bu yana geçen bir haftada 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi.