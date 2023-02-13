Adıyaman’da yıkılan binaların 2 müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem bölgeyi yerle bir etti. Can kaybı her geçen dakika artarken, yıkılan binaların müteaahhitleri yurtdışına kaçarken yakalanıyor.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Son olarak depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kimlik kontrolleri sırasında yakalanıp gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDILAR

Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan sevk üzerine Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.