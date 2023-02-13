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Giriş Tarihi: 13.2.2023

Afet bölgesinde skandal: CHP’li başkan yardımlara çöktü

İLKER TURAK İLKER TURAK
Afet bölgesinde skandal: CHP’li başkan yardımlara çöktü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olup depremzedelere yardım yağdırırken CHP'li Samandağ İlçe Başkanı Turgay Arabacı, insanlık dışı bir skandala imza attı. Arabacı, bölgeye gönderilen yardımlara el koyup babasının evine depoladı.



Depremzedelere gönderilen yardımları babasının evinde depoladığı ihbarı üzerine polis ve koordinasyon ekipleri CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Arabacı'nın babasının evine gitti. Ancak ekipler içeri alınmadı. Çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından el konulan yardım malzemeleri bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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Afet bölgesinde skandal: CHP’li başkan yardımlara çöktü
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