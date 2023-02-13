Akşener’e Malatya’da tepki: Burası siyaset yeri değil! İYİ Partililerden depremzedelere küfür

İYİ PARTİLİLERDEN DEPREMZEDELERE KÜFÜR

Polis ekipleri araya girerek olayları yatıştırmak için çaba sarf ederken partililerden birinin depremzedelere küfür etmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Akşener'in Malatya ziyaretinde tansiyon yükseldi: Burası siyaset yeri değil! İYİ Partililerden depremzedelere küfür | Video

"BURASI SİYASET YERİ DEĞİL"



Buranın siyaset yeri olmadığını söyleyen bazı depremzedeler, halen enkaz altında canlarının olduğunu söyleyerek devletin depremin ilk anından itibaren yanlarında olduğunu söyleyerek hiçbir yardım yapılmadığı iddialarının yalan olduğunu ifade ettiler.