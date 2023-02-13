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Giriş Tarihi: 13.2.2023 19:46

Başkan Erdoğan'dan 'Kahramanmaraş' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

AA
Başkan Erdoğan’dan ’Kahramanmaraş’ paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı. Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan 'Kahramanmaraş' paylaşımı
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