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Giriş Tarihi: 13.2.2023 18:15 Son Güncelleme: 13.2.2023 18:16

Deprem bölgesindeki yağmacılık soruşturmasında 97 şüpheli tutuklandı

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Deprem bölgesindeki yağmacılık soruşturmasında 97 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarına ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 232 olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda 11 ilde 97 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarına ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

11 İLDE 97 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 232 olayla ilgili olarak soruşturma işlemleri başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

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Deprem bölgesindeki yağmacılık soruşturmasında 97 şüpheli tutuklandı
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