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Giriş Tarihi: 13.2.2023 18:44

İstanbul Valiliği Afetzede Kartı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

İstanbul Valiliği, İstanbul’a gelen afetzede vatandaşlarımıza Valilik ve Kaymakamlıklarımızdan “Afetzede Kartı” verildiği yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Valilik afetzedelerimizin gıda, giyim, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin başvuruları sırasında, herhangi bir kart veya belge talep edilmesi söz konusunun olmadığını bütün kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda, T.C Kimlik numarasının bildirilmesi yeterli olduğunu belirtti

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İstanbul Valiliği Afetzede Kartı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a gelen afetzedelere Valilik ve kaymakamlıklar tarafından 'Afetzede Kartı' veriliyor iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'a gelen afetzede vatandaşlarımıza Valilik ve Kaymakamlıklarımızdan "Afetzede Kartı" verildiği yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. AFAD Başkanlığımızca yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi; afetzedelerimizin gıda, giyim, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin başvuruları sırasında, herhangi bir kart veya belge talep edilmesi söz konusu değildir. Bütün kurum ve kuruluşlarımıza yapılacak başvurularda, T.C Kimlik Numarasının bildirilmesi yeterlidir" denildi.

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İstanbul Valiliği Afetzede Kartı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı
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