O müteahhitler tutuklandı

Gaziantep'teyıkılan ve onlarcakişinin öldüğüMehmet PolatSitesi'nin müteahhidive fenni mümessiliMehmet Ertan Akaytutuklandı.Adana'nınÇukurova ilçesinde70 kişinin cansızbedeninin çıkarıldığıHasan AlpargünApartmanı'nınmüteahhidi HasanAlpargün yakalandığıKKTC'den Adana'yagetirildi. Alpargün,yaptığı binada 70kişinin öldüğününhatırlatılması üzerine"Mukadderat" dedi.Gaziantep'inŞehitkamil ilçesinde14 kişinin öldüğüPamukoğlu Sitesi'ninmühendisi A.G. (62)Afyonkarahisar'dayakalandı.Adıyaman'dayıkılan binalarınmüteahhitlerindenYavuz Karakuşve Sevilay KarakuşGürcistan'a kaçmayaçalışırken İstanbulHavalimanı'ndayakaladı. Karakuş,"44 bina yaptım, 4'üçöktü. Her şeyi usulünegöre yaptım, vicdanımrahat" dedi.rdi.