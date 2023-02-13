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Giriş Tarihi: 13.2.2023

O müteahhitler tutuklandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
O müteahhitler tutuklandı
Gaziantep'te yıkılan ve onlarca kişinin öldüğü Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandığı KKTC'den Adana'ya getirildi. Alpargün, yaptığı binada 70 kişinin öldüğünün hatırlatılması üzerine "Mukadderat" dedi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 14 kişinin öldüğü Pamukoğlu Sitesi'nin mühendisi A.G. (62) Afyonkarahisar'da yakalandı.
Adıyaman'da yıkılan binaların müteahhitlerinden Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Karakuş, "44 bina yaptım, 4'ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat" dedi. rdi.
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O müteahhitler tutuklandı
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