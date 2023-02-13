Özel timler yağmacı avında

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı özel operasyon timleri 6 yağmacı ve hırsızı suçüstü yakaladı. Kentte hırsızlık ve yağma girişimlerinde bulunan 32 kişi tutuklandı. Yine Adana'da depremzedelere yardım götürüyoruz bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli yakalandı. 107 kilo 100 gram esrar taşıyan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hatay'da depremde hasar görmüş binalara girerek yağma ve hırsızlık yapanlara yönelik polisin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 5 olayda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ev ve işyerlerinden yağmacılık yapan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gaziantep'te depremzede vatandaşlardan Nedim A.'yı telefonla arayıp "yardım edeceğiz" bahanesiyle banka hesap bilgilerini alıp hesabını boşaltan, hatta üzerine kredi çeken 6 dolandırıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.