Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Depremde 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.2.2023 18:08 Son Güncelleme: 13.2.2023 18:12

Son dakika: Depremde 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 kişi tutuklandı

Son dakika haberi...Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 163 şüpheliden 8’i tutuklandı, 48’inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Son dakika: Depremde 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 kişi tutuklandı

Son dakika haberi...Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde yıkılan binalarla ilgili o ilin Başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda 163 şüphelinin sorumlulukları tespit edildi. Bu şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 48'i halen gözaltında bulunurken, 7'si hakkında yakalama kararı bulunuyor. 70 şüpheli hakkında ise gözaltına alma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8'inin öldüğü tespit edilirken, 12 kişi ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. 8 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılıklarınca değerlendirmelerin devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Depremde 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 kişi tutuklandı
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