Son dakika: Depremde 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 kişi tutuklandı

Son dakika haberi...Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde yıkılan binalarla ilgili o ilin Başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda 163 şüphelinin sorumlulukları tespit edildi. Bu şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 48'i halen gözaltında bulunurken, 7'si hakkında yakalama kararı bulunuyor. 70 şüpheli hakkında ise gözaltına alma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8'inin öldüğü tespit edilirken, 12 kişi ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. 8 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılıklarınca değerlendirmelerin devam ettiği öğrenildi.