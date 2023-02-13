Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Adana’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kirişci, enkazlardan 34 vatandaşın kurtarıldığını ifade etti.
ADANA'DA 418 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bakan Kirişci, "418 vatandaşımız ahirete irtihal etti. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Adana'mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 13, 2023
Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti.
Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.