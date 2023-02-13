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Giriş Tarihi: 13.2.2023 21:30 Son Güncelleme: 13.2.2023 21:35

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

İHA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Adana’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kirişci, enkazlardan 34 vatandaşın kurtarıldığını ifade etti.

ADANA'DA 418 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Kirişci, "418 vatandaşımız ahirete irtihal etti. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
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