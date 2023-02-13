TOKİ evleri hasar almadı

SABAH, TOKİ binalarının nasıl sağlam kaldığını araştırdı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüsnü Korkmaz "TOKİ binaları yıkılmaz, çünkü tünel kalıp sistemi kullanılmıştır. Bu da binanın depreme dayanıklı olarak temelden inşa edildiğini gösterir" dedi.SABAH, depremin hasar verdiği 10 ildeki TOKİ tarafından bu tarihe kadar kaç konut yapıldığını ve son durumunu araştırdı. TOKİ depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912. Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut yaptı. 10 ilde 133 bin 759 konutun yanı sıra bu illerde, cami, okul ve güvenlik güçleri için birçok bina da inşa edildi.TOKİ asrın felaketi karşısında başarılı bir sınav verdi. Hiçbiri yıkılmayan TOKİ binalarının hepsi oturabilir durumda kaldı. TOKİ'nin binaları depreme dayanıklı radye temel üzerine kurduğu öğrenildi. TOKİ'nin deprem yaşayan şehirlerinden Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki konutlarını vatandaşlara teslim etme hazırlığında olduğu bildirildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 il Valilik ve Kaymakamlıkları TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten mesaj da gönderdi.Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüsnü Korkmaz: Bütün taşıyıcı sistem perde duvarlardan oluşmaktadır. Tünel kalıp yapılırsa bina yıkılmaz. Depremde meydana gelen dikey/ yatay kuvvetlerin tamamının betonarme perdelerle taşınması, binaların yatay sertliğinin çerçeve sistemlere göre çok büyük olmasını sağlar. Bu da tünel beton sistemlerinin deprem güvenliğinin yüksek olduğunu gösterir.