Turkuvaz Medya’nın yardımları bölgede

TURKUVAZMedya Grubu çalışanları topladıkları yardım malzemelerini, grup şirketlerinden KARGOMsende ile deprem bölgesine ulaştırıyor. Kampanyada elde edilen giysi, gıda, hijyen malzemeleri, ilk olarak KARGOMsende'nin Turkuvaz Medya Merkezinde bulunan Operasyon Merkezi'nde türlerine göre tasnif edilerek yeniden paketleniyor.KARGOMsende lojistik ağıyla geçtiğimz cuma akşamı yola çıkan ikinci tır, cumartesi öğle saatlerinde Adana Turkuvaz Bölge Müdürlüğü'ne ulaştı, buradan da AFAD koordinasyonunda Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Köyü'ne yönlendirildi. Yardımların dağıtımına KARGOMsende ve Turkuvaz Medya Grubu çalışanları bizzat katıldı.