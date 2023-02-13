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Giriş Tarihi: 13.2.2023 21:24

Vali Yerlikaya: Deprem bölgelerine 47 bin 553 personel ve AFAD gönüllüsü gönderildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’dan toplam 534 Uçak, 96 Kargo Uçağı 3 Gemi, 5 Tren, 6 bin 176 Yardım tırı, 47 bin 553 personel ve AFAD gönüllüsü, 34 milyon 116 bin 802 battaniye 305 konteynerın başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini açıkladı

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Vali Yerlikaya: Deprem bölgelerine 47 bin 553 personel ve AFAD gönüllüsü gönderildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 20.15 itibarıyla İstanbul'dan toplam 534 Uçak, 96 Kargo Uçağı 3 Gemi, 5 Tren, 6 bin 176 Yardım tırı, 47 bin 553 personel ve AFAD gönüllüsü 34 milyon 116 bin 802 battaniye 305 konteynerın aşta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, " 20.15 itibarıyla İstanbul'dan toplam 534 Uçak, 96 Kargo Uçağı, 3 Gemi, 5 Tren, 6 bin 176, yardım tırı, 47 bin 553 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz 34 milyon 116 bin 802 Battaniye, 305 Konteyner Başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" dedi.

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Vali Yerlikaya: Deprem bölgelerine 47 bin 553 personel ve AFAD gönüllüsü gönderildi
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