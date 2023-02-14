3 tip suçtan hesap verecekler

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda peş peşe operasyonlar düzenleniyor. SABAH'a konuşan Avukat Cem Duman, yıkılan yapılara ilişkin sorumluların, ihmali davranışla kasten öldürme, taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçlarından yargılanacaklarını söyledi. Duman, "Sorumlular ihmal suçu nedeniyle 10 yıldan 25 yıla kadar, taksirle öldürme suçunun tespiti ile 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle, ölüme sebebiyet verme suçunun tespiti halinde ise 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Taksirle yaralama suçu halinde ise 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilecek" değerlendirmesinde bulundu. Avukat Mehmet Seymenoğlu ve Doğukan Yılmazer de vatandaşların tazminat talebinde bulunabileceğini, yapı denetim firmalarının da sorumlu olduğunu dile getirdi.