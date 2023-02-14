Bakan Derya Yanık: 369 çocuk ailelerine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Etlik Şehir Hastanesi'nde depremzede çocukları ziyaret etti. Yanık, "Sistemimize kayıtlı bin 362 deprem sebebiyle zarar görmüş ve refakatsiz çocuk var. Bu çocuklarımızdan 369'unun aileleri tespit edilerek teslim edildiler. Hastanede takip edilen çocuk sayımız 792. Kuruluşlarımıza aldığımız çocuk sayısı ise 201. Bin 71'inin kimliklerini tespit ettik. 291 çocuğumuzun kimliklerini henüz tespit edemedik" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır" dedi. Koca, deprem bölgesindeki içme suları ile ilgili ise, "415 noktadan alınan numunelerden 49'unda mikrobiyolojik uyumsuzluk tespit edildi, işlem başlatıldı" dedi.