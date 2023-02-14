SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem gündemli Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. Başkan Erdoğan, depremle ilgili son durumu aktardı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun provokatif açıklama ve algı operasyonlarına da değindi.

Başkan Erdoğan: Bu iftiralar milletim tarafından asla affedilmeyecek | Video

Başkan Erdoğan, "Hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Bu iftiralar milletim tarafından asla affedilmeyecek. Bozguncuların fitnelerine, yalanlarına, hezeyanlarına kesinlikle itibar etmeden, ülkemizden bu felaketin izlerini silmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.