Tutuklanan o müteahhit: Çok vicdan azabı çekiyorum

Adana'da inşa ettiği bazı binaların depremde yıkılması nedeniyle "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan aranırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gözaltına alınarak Adana'ya getirilen Hasan Alpargün tutuklandı. Alpargün, emniyetten adliyeye götürülürken gazeteciler kendisine inşa ettiği binalardan bazılarının yıkılmasıyla ilgili söylediği "Mukadderat" sözünü hatırlattı. Alpargün, bu sözünü yineleyerek, "Benim ihmalim yok. Çok vicdan azabı çekiyorum. Adana'da hasarsız bina yok" dedi. Alpargün, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu gözaltına alındığı Ankara'da tutuklandı. Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş da İstanbul'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Karakuş çifti Gürcistan'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde şu ana kadar 123 kişinin hayatını kaybettiği yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan'ın (49) ise Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otele ailesiyle birlikte depremzede olarak yerleştiği belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Cihan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında müteahhit Muharrem Poyraz'ın da bulunduğu öğrenildi.Soruşturmalar kapsamında 10 ilde gözaltına alınan 163 şüpheliden 8'inin tutuklandığı öğrenildi.SABAH