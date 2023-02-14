Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi boyutuna ilişkin ayrıntıları açıkladı. Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunu kapsamında Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınacak.