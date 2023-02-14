Deprem bölgelerinden İstanbul’a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.

1364 DEPREMZEDENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

İstanbul'a bu kapsamda getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.