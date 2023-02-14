Haberler Gündem Haberleri Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi
Giriş Tarihi: 14.2.2023 09:08

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i u taburcu edildi. 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

AA
Deprem bölgelerinden İstanbul’a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.

1364 DEPREMZEDENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

İstanbul'a bu kapsamda getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA