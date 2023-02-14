Deprem bölgelerine 32 TIR yardım malzemesi gönderdiler

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili adeta seferber oldu. Türkiye'nin her yerinden deprem bölgelerine ve depremzedelere yardım gönderildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de deprem bölgelerine toplamda 32 TIR yardım malzemesi sevk etti. 13 konteyner, 10 mobil tuvalet ve banyo konteyner, 26 jeneratör, 16 bin 543 parça kışlık kıyafet, altı bin 975 battaniye, sekiz ton gıda malzemesi, 71 bin 500 gıda malzemesi gereci, üç ton su, 646 ısıtıcı, 117 yatak ve ranza takımı, 800 koli bebek ihtiyaç malzemesi, 900 koli hijyen ve temizlik malzemesi ve 10 bin tıbbi malzeme İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından deprem bölgelerine sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin katılımıyla depremzedeler için yaklaşık beş milyon lira nakdi yardım da sağlandı.

Yüzeye 7 km yakınlık, 30 katrilyon enerji yoğunluğu: Kahramanmaraş Depremi