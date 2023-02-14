Deprem şehidi astsubaya veda

Yüzyılın depremine Gaziantep'te yakalanan yedek astsubaylar Hüseyin Esen, Cengizhan Üz ve Tayfun Adak, birlikte kaldıkları Cevdetpaşa Mahallesi Mezbahane Caddesi üzerindeki Zaman Apartmanı'nda enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan üç yedek astsubayın cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 22 yaşındaki Cengizhan Üz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'ne getirildi. Anne Fatma Üz ile ağabey Volkan Üz taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine 1. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Faruk Metin, MHP İl Başkanı Sertel Selim, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Cengizhan Üz için askeri tören düzenlendi. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan cenaze Çekmeköy Çatalmeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi.