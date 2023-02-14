‘Devletimiz bizi mağdur etmedi’

K.Maraşmerkezli depremde kentin Pazarcık ilçesine bağlı Bertizliler Köyü'nde 45 hanenin 42'si yıkıldı. 12 kişinin öldüğü köyde yaşayanlar, AFAD tarafından oluşturulan çadırlarda kalıyor. SABAH, depremzede köylülerle konuştu:Evde eşim ve çocuğum vardı. Oğlumla sarıldık. Kalkıp kaçamadık, ne yapacağımızı bilemedik. Tüm duvarlar patladı ama çok şükür yaralanmadan kurtulduk. Çadırımız verildi. Devletimizden Allah razı olsun, bizi mağdur etmedi. Sabredersek her şey yoluna girer.Deprem bizi bir o köşeye bir bu köşeye savurdu.Deprem Allah'tan geldi. Fay hattı bizim köyden geçiyormuş. Zemin o kadar sallandı ki ev yön değiştirdi. Çocukları pencereden dışarı zor attık.Eşimle evdeydik. Sürünerek kapıya geldim ama kapı yıkılmıştı. Evin arka köşesinde küçük bir bölme yıkılmış. Eşimle birlikte oradan dışarı çıktık.