Devletin tüm birimleri depremzedeler için sahada





26 BİN 987 ASKER BÖLGEDE

Afet bölgesinde 26 bin 987 mensubu, 101 hava aracı ve 57 helikopteriyle görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgeye 2 bin 247 çadır, 2 milyon 153 bin 574 kumanya, 615 bin 400 ekmek, 670 ton akaryakıt, 350 jeneratör, 342 hilti, 210 banyo ve tuvalet gönderdi.