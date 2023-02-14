Ermenistan, Bosna Hersek ve Ürdün Dışişleri Bakanları Türkiye’ye geliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, deprem nedeniyle destek vermek ve taziyelerini iletmek için Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, ülkemizle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15 Şubat 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

ADIYAMAN'I ZİYARET EDECEK

Öte yandan, konuk Bakan Mirzoyan, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından, Ermenistan'dan gelen arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarının da sürdüğü Adıyaman'ı ziyaret edecek.

BOSNA HERSEK'Lİ KONAKOVİÇ HATAY'I ZİYARET EDECEK

Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler için dayanışma sergilemek ve taziyelerde bulunmak amacıyla 14-16 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bakan Konakoviç 15 Şubat'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek, sonrasında Bosna-Hersek'ten gelen arama ve kurtarma ekipleriyle görüşmek üzere Hatay'ı ziyaret edecek.

ÜRDÜNLÜ SAFADİ, HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'A GİDECEK

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, Ürdün'ün ve Ürdün halkının dayanışmasını göstermek amacıyla 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecek.

Bakan Safadi'nin, Ankara'da Sayın Bakanımızla görüşmesi, ayrıca Hatay ve Kahramanmaraş illerimize ziyarette bulunması öngörülüyor.