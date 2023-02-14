Göz yaşartan dayanışma

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depreplerin ardından yaşadığı felaketin yaralarını sarmak için kenetlendi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e herkes depremzedelere yardımda bulunuyor. Kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını, engelli maaşını, umre parasını, çocuğu olur umuduyla aldığı kıyafetleri gönderen vatandaşların gösterdiği yardımlaşma ruhu yürekleri ısıtıyor. İşte o yardımlardan bazıları:Antalya'nın Kepez ilçesinde Feride Ö., daha önce hazırlık için ördüğü bebek kıyafetlerini, koliye "Benim bebeğim olmadı. Belki Allah nasip eder diye örmüştüm bunları. Nasip sizlereymiş. Bir anne sıcaklığıyla ısıtsın inşallah. Sizi çok seviyorum. Sevgilerle hep yanınızdayız. Allah'a emanet olun" notuyla Kahramanmaraş'a gönderdi. Bağış, Elbistan'da yeni bebeği olan bir anneye teslim edildi.Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yüreğil kırsal mahallesinde yaşayan Mehmet Çakırhan (74), umre için biriktirdiği 1350 dolarını, deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışladı. Çakırhan, "Kalbim beni buraya çekti. Hepsine dua ediyorum. Ne acılar var" dedi. Erzurum'un Narman ilçesinde 65 yaşındaki kadın ise, hac için biriktirdiği 52 bin 200 lirasını AFAD'a bağışladı.Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Irmak Efla Yılmaz biriktirdiği 55 lira harçlığını, "Oradaki arkadaş, ablalar, bazı kişiler hâlâ enkaz altında olanlar var. Annemin arkadaşının ablası hâlâ enkaz altında. Nineler, yaşlılar çok üşüyorlar. Ben bu mektubu ve size 55 lira yolluyorum. Mutlu olun, güzel bir eviniz olsun" notuyla gönderdi. Yardım paketini alan depremzede öğretmen Derviş Yıldız ise mektubu okuyunca duygularını anlattığı bir video çekip, sosyal medya hesabında paylaştı.Van'ın Erciş ilçesinde, 11 yıl önce yaşanan depremde 3 yaşında olan Zeynep Ari ile o depremden 2 yıl sonra doğan kardeşi Güney Arif Ari (11), kitap almak için biriktirdikleri paralarını depremzedelere bağışladı. Zeynep Ari, "Van depremini yaşadığımız için acılarını anlıyoruz. Kumbaramızdan çıkan parayı AFAD'ın hesaplarına yatırdık" dedi.Aydın Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2-E sınıfı öğrencisi Hira, içine 20 TL koyduğu yeşil beresini, "Sizler için çok üzülüyorum. Bu bereyi de annem sizler için ördü. Bu bereyi giyip, üşüme olur mu? Bu da benim harçlığım. Az biliyorum ama benim de katkım olsun istedim" notuyla depremzede çocuklara gönderdi.İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Elif Taş kumbarası ve bilekliğini, bir mektupta ilave ederek depremzede akranlarına gönderdi. Paketi alan Kahramanmaraş'ın Kullar köyünde yaşayan Melike, desteği için Taş'a teşekkür etti.Bolu İl Emniyet Müdürlüğü personelinin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına minik Ayşe Naz, oyuncaklarıyla destek verdi. Oyuncaklarını depremzedeler için gönderen Ayşe Naz, yardım kolisine bıraktığı not ile de herkesi duygulandırdı.Giresun'da "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya bir destek de Irak Türkmeni Sarah Ahmedi'den geldi. İlkokul 1. sınıfı öğrencisi Sarah Ahmedi, okul ihtiyaçları için biriktirdiği harçlıklarını depremden etkilenen kardeşleri için bağışladı. Eskişehir'de yaşayan 15 yaşındaki Irak Türkmeni Bera Muyasser, kumbarasında biriktirdiği parayı gönüllü olarak depremzedelere bağış yaptı.Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir araya gelen besiciler ise depremzedeler için 22 koyun bağışında bulundu. Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise, 40 TIR odun ve 500 soba gönderdi.İsviçre'nin Solothurn kantonunda yaşayan Türk kuzenler Zümra Melek Çalışkan ve Nisanur Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kek satarak destek olmaya çalışıyor. Zümra Melek Çalışkan, "Onlara yardım etmek için neler yapabileceğimi düşündüm ve aklıma bu fikir geldi" dedi. Nisanur Şahin ise "İsviçreliler, bizim depremzedelere yardım için kek sattığımızı gördüklerinde gülümsediler ve bizi tebrik ettiler" diye konuştu.Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşayan diyabet hastası Asima Örnek (12), engelli maaşı olan 3 bin 500 TL'yi depremde anne-babasını kaybeden çocuklara Anadolu Eğitim ve Kültür Derneği aracılığıyla gönderdi. Örnek, "Benden onlara çok selam söyleyin" dedi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 21 Ekim 2007'de çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal'ın Isparta'da yaşayan ailesi, bugüne kadar özenle sakladıkları özel eşyalarını depremzede bir aileye gönderdi.Erzurum'daki Mutlu Kafe'de çalışan 37 özel gereksinimli çocuk, depremzedeler için her gün 200 kişilik çorba pişiriyor. Yaptılan çorba, TIR'la deprem bölgesine gönderiliyor.SABAH