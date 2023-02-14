İçişleri Bakanı Soylu: Bekçiler bölgeye çekildi

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahada 300 bine yakın çalışanın bulunduğunu belirterek, herkesin büyük bir seferberlik halinde olduğunu vurguladı. Devlet ve sivil toplumun bütün kitlesiyle AFAD koordinasyonunda hep beraber çalıştığına dikkati çeken Soylu, "Ama birtakım değerlendirmeler yapılıyor. AFAD nerede? Her yerde. Devletin kendi koyduğu bir kural çerçevesinde koordine etmektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, 40'ın üzerinde vali, 150'nin üzerinde kaymakam, onlarca genel müdür, her bölgede 5-6 bakan yardımcısı ve bazı yerlerde de birkaç bakanın sahada olduğunu hatırlattı. Yardımların devam etmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, "Bu operasyon uzun dönemli bir operasyon. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir yılda konutların teslim edileceğini defalarca kamuoyuna deklare etti. Demek ki en az burada bir yıl boyunca aşın kaynaması lazım. Bir yıl boyunca buradaki insanlara mağduriyet yaşatmamamız lazım" dedi. Deprem bölgesindeki güvenlik önlemlerine de değinen Bakan Soylu, "Şu anda bu bölgede takviye 80 binle birlikte bütün bölgeye 5 bin bekçi daha çektik ve gece bu 5 bin bekçi sürekli olarak dolaşacaklar" dedi.