Son dakika: Terhislerde erteleme olacak mı? Bakan Akar’dan flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikamet eden veya depremden etkilenen illerin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini açıkladığını hatırlatan Akar, söz konusu uygulamanın depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak için hayata geçirildiğini dile getirdi.

"13 BİN YÜKÜMLÜNÜN SEVKİ MAYIS CELBİNE ERTELENDİ"

Akar, çalışmaya ilişkin "On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevki 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılacak." bilgisini verdi.