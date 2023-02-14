SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer ’okullar ne zaman açılacak’ sorusuna yeni cevap verdi! İşte okulların açılış tarihi

ÖZEL ÖĞRETİMLERİN KAPASİTESİ ARTTIRILDI

Özel eğitim kurumları ile ilgili açıklamalarda bulunan Özer, "Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz." dedi.

2 BİN TANE REHBER VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIMIZ SAHADA

Her gün hizmet verdiğimiz kapasitelerimizi artıyoruz. Günlük 2 milyon sıcak Yemek üretiyoruz. 465 vatandaşımızın 25 bini 10 ilin dışında. Yaklaşık 5 bin MEB'in arama-kurtarma ekibi sahada. Yine 2 bin tane rehber ve psikolojik danışmanımız sahada. Kısaca hem eğitim öğretim süreçlerine hem paydaşlarını istişare halinde el birliği yaparak yönetmek için çalışıyoruz. Bakanlığımızın tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum