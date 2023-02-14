SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer ’okullar ne zaman açılacak’ sorusuna yeni cevap verdi! İşte okulların açılış tarihi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurt genelinde eğitim öğretim 20 Şubat'a kadar ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamalarında, 71 ilde okulların 20 Şubat tarihinde açılacağını belirtti. Depremin etkilediği bölgeler için ise 1 Mart tarihini işaret etti.
1 MART'I İŞARET ETTİ
Özer, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başlayacak' dedi. Bakan Özer, "71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor ki bu 10 ilden gelen öğrencileirmizin taleplerini karşılayabilelim." ifadelerini kullandı.
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı | Video
Bakan Özer, "10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" ifadelerini kullandı. "1 Mart'ta eğitime devam edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verileceğini söyleyen Özer, "Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.
ÖZEL ÖĞRETİMLERİN KAPASİTESİ ARTTIRILDI
Özel eğitim kurumları ile ilgili açıklamalarda bulunan Özer, "Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz." dedi.
2 BİN TANE REHBER VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIMIZ SAHADA
Her gün hizmet verdiğimiz kapasitelerimizi artıyoruz. Günlük 2 milyon sıcak Yemek üretiyoruz. 465 vatandaşımızın 25 bini 10 ilin dışında. Yaklaşık 5 bin MEB'in arama-kurtarma ekibi sahada. Yine 2 bin tane rehber ve psikolojik danışmanımız sahada. Kısaca hem eğitim öğretim süreçlerine hem paydaşlarını istişare halinde el birliği yaparak yönetmek için çalışıyoruz. Bakanlığımızın tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum
AÇIK LİSE KAYIT TARİHLERİ UZATILDI!
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem için örgün öğretimde kaydı bulunan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt işlemleri ve kayıt yenileme tarihlerini uzattı. Bu anlamda Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.
AFET BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERE NAKİL KOLAYLIĞI SAĞLANACAK!
Milli Eğitim Bakanlığı MEB açıklaması şöyle:
"Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak."