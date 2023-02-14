Türkmen Bakan yardım için Türkiye’de

Irak Türkmen Bakanı Aydın Maruf, beraberindeki yardım malzemeleri ile beraber Silopi Kapalı Spor Salonuna geldi. Silopi Kaymakamı Cihat Koç tarafından karşılanan Aydın Maruf, kapalı spor salonunda depremdeler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kapalı Spor Salonunda kayıt yapan depremzedeler bir araya gelen Bakan Maruf depremzedeleri teselli ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra yardım tırı önünde bir açıklamada bulunan Irak Türkmen Bakanı Aydın Maruf, "6 Şubat'ta maalesef Türkiye Cumhuriyetinde farklı illerden bir deprem oldu. Bu deprem neticesinde bir çok insanlarımız vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Birçok insanımız da yaralı oldu. Hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet dilerim. Yerleri mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin onlara. Yaralı olanlara yüce Allah'tan acil şifalar dilerim.

Biz Iraklı Türkmenler olarak veya bölgede yaşayan insanlar olarak bize bu Türkiye'nin yanında olmak Türkiye'ye destek vermek bizim için milli bir görevdir.

Her zaman Türkiye'nin yanındayız. Türkiye zor şartlar altında olan insanlara da sahip çıkmıştır. Destek vermiştir. Erbil-Ankara arasındaki ilişkiler geçmişten de bugüne kadar güzel ilişkiler var. Bu ilişkiler içerisinde de Türkmenlerinde büyük bir rolü vardır." diye konuştu.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç da "Sayın Bakanımız önderliğinde ilk günden itibaren Irak Türkmenlerinin yanımızda olduğunu biz hep yürekten gönülden hissettik. Kendiler çok teşekkür ediyorum. Bütün Irak Türkmenlerine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yani özellikle Irak'tan bir kardeşlik türküsü yazılıyor. Bu kardeşlik türküsü üzerinden de bütün Türkiye'ye bu türkünün nağmeleri yankılandırılıyor. Allah burada emeği geçen herkesten razı olsun. Her zaman söylediğimiz gibi bugün acıda birleşiyoruz. İnşallah yarın sevinçte güzelliklerde de aynı birliği göstereceğiz. İnşallah bugün hep birlikte ağlıyoruz ama yarın hep beraber güleceğimiz günlerde olacak. Devletimiz alidir. Dostlarımızda, dost kardeş ülkelerimizle birlikte bu yaralarımızı da saracağız. Üstesinden hep birlikte geleceğiz." şeklinde konuştu.