Turkuvaz Medya Grubu’nun 3. yardım tırı deprem bölgesine ulaştı

Son yüzyılın en yıkıcı depreminin ardından devlet millet el ele depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken Turkuvaz Medya Grubu çalışanları da başlattıkları kampanyada topladıkları giysi, gıda, hijyenik malzeme, ısıtıcı, battaniye ve tekerlekli sandalye gibi yardım malzemelerinin bulunduğu 3. tırı, grup şirketlerinden KARGOMsende'nin lojistik desteğiyle deprem bölgesine ulaştırıldı. Bölgeye ulaşan tırdaki malzemeler, Adana AFAD yetkililerinin yönlendirdiği bölgelere SABAH'ın dağıtım araçları ile gönderildi.

İlk dağıtımın yapıldığı Hatay'ın Aşağıoba Köyü'nün ardından Adıyaman'ın Besni ilçesinde de destek malzemeleri depremzedelere dağıtıldı. Oyuncak ve giyeceklerle buluşan çocukların sevinci gözlerine yansıdı.

3. tırın dağıtımı yapılırken Turkuvaz Medya çalışanları 4. tır için kolları sıvadı.